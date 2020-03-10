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Американські військові заблокували російський конвой у Сирії

Вівторок, 10 березня 2020, 16:53
Американські військові заблокували російський конвой у Сирії

Американські військові знову зупинили спробу російських військових досягти нафтового родовища в провінції Хасеке на північному сході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Американський патруль прибув до селища Таль-Тамр на заході провінції Хасеке, де зупинив російський військовий конвой, який складався з чотирьох машин. 

Цей район Сирії контролюється курдськими силами YPG, які є союзниками США у війні проти терористів ІДІЛ.

Російські військові, які планували досягти району нафтових родовищ на схід від міста Камишли, просуваючись трасою M4, вимушено змінили маршрут.

Російський конвой досяг Камишли із західного напрямку через район Амуду, однак і тут зіткнувся з перешкодою з боку американців. Військові США заблокували трасу не доїжджаючи до селища Маліка.

Тоді російські військові повернулися в Камишли, але траса M4 в напрямку Таль-Тамра виявилася перекритою американцями і був використаний шлях через Амуду.

Американські військові, починаючи з січня неодноразово блокували спроби російських військових встановити контроль над родовищами на сході сирійської провінції Камишли.

Після початку в Сирії попередньої турецької операції "Джерело миру" США залишили низку військових баз в країні і перебазували військових до нафтових родовищ.

На сьогодні американські війська дислоковані на 11 військових базах і пунктах Сирії в провінціях Хасеке, Ракка і Дейр-ез-Зор.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАарміяСирія
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