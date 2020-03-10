Американские военные заблокировали российский конвой в Сирии

Американские военные вновь пресекли попытку российских военных достичь нефтяного месторождения в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Американский патруль прибыл в поселок Таль-Тамро на западе провинции Хасеке, где остановил российский военный конвой, состоящий из четырех машин.

Этот район Сирии контролируется курдскими силами YPG, которые являются союзниками США в войне против террористов ИГИЛ.

Российские военные, планировавшие достичь района нефтяных месторождений к востоку от города Камышлы, продвигаясь по трассе M4, вынужденно изменили маршрут.

Российский конвой достиг Камышлы с западного направления через район Амуду, однако и здесь столкнулся с препятствием со стороны американцев. Военные США заблокировали трассу, не доезжая до поселка Малика.

Тогда российские военные вернулись в Камышлы, но трасса M4 в направлении Таль-Тамра оказалась перекрытой американцами и был использован путь через Амуду.

Американские военные, начиная с января неоднократно блокировали попытки российских военных установить контроль над месторождениями на востоке сирийской провинции Камышлы.

После начала в Сирии предварительной турецкой операции "Источник мира" США оставили ряд военных баз в стране и перебазировали военных к нефтяным месторождениям.

На сегодня американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.