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Повибивали вікна лавами: хулігани на камеру розтрощили вагон електрички

Вівторок, 10 березня 2020, 16:50
Повибивали вікна лавами: хулігани на камеру розтрощили вагон електрички

Невідомі особи влаштували погром у салоні вагона приміського поїзда № 6056 Львів — Сокаль і зняли це на відео

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно у повідомленні: "Під час руху поїзда невідомі особи влаштували погром у салоні вагона. Вандали виламували сидіння та трощили ними шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей"

Деталі: Інцидент стався 8 березня. Трощу вагона приміського дизель-поїзда зловмисники зняли на відео, яким, вочевидь, вирішили похизуватися в соціальних мережах.

Залізничники повідомили про хуліганський випадок працівникам національної поліції, які прибули на кінцеву станцію Сокаль, проте хуліганів у поїзді вже не було.

Правоохоронці провадять розслідування цього випадку та встановлюють особи зловмисників. Залізничники підраховують суму збитків, завданих вандалами.

В Укрзалізниці також повідомили, що в цей же день, 8 березня, під час руху на дільниці Фастів — Київ хулігани каменем розбили вікно вагона поїзда № 74 Львів — Москва. Ніхто не постраждав. Подібний випадок також стався 3 березня цього року на перегоні Київ-Волинський — Київ, коли невідомі особи розбили вікно у вагоні поїзда № 764 Одеса — Київ під час руху.

Теми: Укрзалізницяполіція
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