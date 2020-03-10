Разбили окна лавками: хулиганы на камеру разгромили вагон электрички

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Вторник, 10 марта 2020, 17:50

Неизвестные лица устроили погром в салоне вагона пригородного поезда № 6056 Львов - Сокаль и сняли это на видео

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Дословно в сообщении: "Во время движения поезда неизвестные устроили погром в салоне вагона. Вандалы выламывали сиденья и крушили ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей"

Детали: Инцидент произошел 8 марта. Разгром вагона пригородного поезда злоумышленники сняли на видео, которым, очевидно, решили похвастаться в социальных сетях.

Железнодорожники сообщили о хулиганском случае работникам национальной полиции, которые прибыли на конечную станцию Сокаль, однако хулиганов в поезде уже не было.

Правоохранители проводят расследование этого случая и устанавливают личности злоумышленников. Железнодорожники подсчитывают сумму ущерба, причиненного вандалами.

В Укрзализныце также сообщили, что в этот же день, 8 марта, во время движения на участке Фастов - Киев хулиганы камнем разбили окно вагона поезда № 74 Львов - Москва. Никто не пострадал. Подобный случай также произошел 3 марта этого года на перегоне Киев-Волынский - Киев, когда неизвестные лица разбили окно в вагоне поезда № 764 Одесса - Киев во время движения.

Темы: Укрзализныця полиция


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