Чиновники розікрали більше 10 млн на реконструкції відділення медінституту  

Обвинувальний акт стосовно посадовців, яких підозрюють у розкраданні державних коштів на суму понад 10 млн гривень, направили до суду.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Слідчі направили до суду обвинувальний акт стосовно службових осіб Інституту Національної академії медичних наук України та підприємств-підрядників за фактами зловживання службовим становищем.

Фігуранти здійснили службове підроблення та розтратили понад 10 мільйонів гривень державних коштів під час проведення реконструкції одного з відділень Інституту Національної академії медичних наук".

Деталі: Посадовців звинувачують відразу за 3 статтями КК України – ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), та ст.366 (службове підроблення).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.