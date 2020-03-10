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Чиновники розікрали більше 10 млн на реконструкції відділення медінституту  

Вівторок, 10 березня 2020, 17:16
Чиновники розікрали більше 10 млн на реконструкції відділення медінституту  

Обвинувальний акт стосовно посадовців, яких підозрюють у розкраданні державних коштів на суму понад 10 млн гривень, направили до суду.

Джерело: пресслужба Національної поліції 

Дослівно: "Слідчі направили до суду обвинувальний акт стосовно службових осіб Інституту Національної академії медичних наук України та підприємств-підрядників за фактами зловживання службовим  становищем. 

Фігуранти здійснили службове підроблення  та розтратили понад 10 мільйонів гривень державних коштів під час проведення реконструкції одного з відділень Інституту Національної академії медичних наук".

Деталі: Посадовців звинувачують відразу за 3 статтями КК України –  ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),  та ст.366 (службове підроблення).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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