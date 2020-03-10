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Чиновники разворовали более 10 млн на реконструкции отделения мединститута

Вторник, 10 марта 2020, 17:16
Чиновники разворовали более 10 млн на реконструкции отделения мединститута

Обвинительный акт в отношении должностных лиц, подозреваемых в хищении государственных средств на сумму более 10 млн гривен, направлено в суд.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Института Национальной академии медицинских наук Украины и предприятий-подрядчиков по фактам злоупотребления служебным положением.

Фигуранты совершили служебный подлог и растратили более 10 млн гривен государственных средств при проведении реконструкции одного из отделений Института Национальной академии медицинских наук".

Детали: Чиновников обвиняют сразу по 3 статьям УК Украины - ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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