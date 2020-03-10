Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу

Президент Володимир Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена, і сам глава держави несе за неї відповідальність.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Земельна реформа – це реформа і президента, і уряду – ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту (про ринок земель сільськогосподарського призначення – ред.) у комітетах. Ми закінчимо цю реформу".

Деталі: У розмові з журналістом видання Bloomberg Зеленський зазначив, що голосування за законопроект про ринок землі у другому читанні – це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум та впорядкувати земельні кадастри.

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"Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Що було раніше: Верховна Рада станом на день 5 лютого розглянула 3017 правок з 4018 та прийняла другу правку за весь час розгляду, яка носить технічний характер.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

За результатами опитування КМІС, 62% українців проголосували б на референдумі проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 15% - "за", ще 18% не брали б участі в голосуванні.

Протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року, за даними КМІС, частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - в грудні, 15% - в лютому.