Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу

Вівторок, 10 березня 2020, 19:59
Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу

Президент Володимир Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена, і сам глава держави несе за неї відповідальність.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Земельна реформа – це реформа і президента, і уряду – ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту (про ринок земель сільськогосподарського призначення – ред.) у комітетах. Ми закінчимо цю реформу".

Деталі: У розмові з журналістом видання Bloomberg Зеленський зазначив, що голосування за законопроект про ринок землі у другому читанні – це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум та впорядкувати земельні кадастри.

Читайте також: "Земельний марафон", підкилимні перемовини та дефіцит Богдана: як Рада ухвалює ринок землі

"Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Що було раніше: Верховна Рада станом на день 5 лютого розглянула 3017 правок з 4018 та прийняла другу правку за весь час розгляду, яка носить технічний характер.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

За результатами опитування КМІС, 62% українців проголосували б на референдумі проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 15% - "за", ще 18% не брали б участі в голосуванні. 

Протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року, за даними КМІС, частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - в грудні, 15% - в лютому.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийземляреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: