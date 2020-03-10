Президент Владимир Зеленский уверен, что земельная реформа будет завершена, и сам глава государства несет за нее ответственность.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Земельная реформа - это реформа и президента, и правительства - мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земель сельскохозяйственного назначения - ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу".

Детали: В разговоре с журналистом издания Bloomberg Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

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Что было раньше: Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.

По результатам опроса КМИС, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

В течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года, по данным КМИС доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.