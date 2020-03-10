Зеленський просить Раду вдосконалити діяльність СБУ

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Президент у вівторок, 10 березня, подав до Ради цей законопроєкт як невідкладний.

Наразі документ перебуває на розгляді керівництва парламету, а пояснювальна записка до нього відсутня.

Разом із тим Зеленський вніс до парламенту також законопроєкти "Про внесення змін до Податкового кодексу у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України" (№3197) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України" (№3198).

Вони також зазначені як невідкладні, а супровідні документи до проєктів відсутні.

Нагадаємо: У грудні Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.