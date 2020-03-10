Зеленский просит Раду усовершенствовать деятельность СБУ

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Вторник, 10 марта 2020, 23:20

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Источник: сайт парламента

Детали: Президент во вторник, 10 марта, подал в Совет этот законопроект как неотложный.

Сейчас документ находится на рассмотрении руководства парламента, а пояснительная записка к нему отсутствует.

Вместе с тем Зеленский внес в парламент также законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"(№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины" (№3198).

Они также указаны как неотложные, а сопроводительные документы к проектам отсутствуют.

Напомним: В декабре Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Зеленский законодательство СБУ


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