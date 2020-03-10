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Стали відомі перші чвертьфіналісти Ліги Чемпіонів

Вівторок, 10 березня 2020, 23:09
Стали відомі перші чвертьфіналісти Ліги Чемпіонів

Італійська Аталанта та німецький РБ Лейпциг стали першими чвертьфіналістами Ліги Чемпіонів у сезоні 2019/2020.

Аталанта після перемоги в першій грі з рахунком 4:1 над іспанською Валенсією не мала проблем і в матчі-відповідь, що пройшов у вівторок 10 березня в Іспанії. Поєдинок проходив без глядачів через епідемію коронавірусу.

Рахунок в цій грі був відкритий вже на третій хвилині. Пенальті реалізував Йосип Ілічич. На 21-й Кевін Гамейро один гол відквитав. На 43-й хвилині Ілічич знову вивів Аталанту вперед, і знову з пенальті – 2:1. 

На початку другого тайму Гамейро ударом головою зрівнює рахунок в матчі – 2:2. На 67-й хвилині іспанці навіть повели в рахунку. Ферран Торрес перекинув воротаря Аталанти, вибігши сам на сам – 3:2. На 71-й хвилині Ілічич оформив хет-трик, пробивши низом у кут воріт – 3:3.

Але на цьому Ілічич не зупинився. На 83-й хвилині ще один влучний удар Ілічича і Аталанта перемагає в цій грі – 4:3, а на рахунку серба покер. На 78-й хвилині в цій грі на заміну вийшов українець Руслан Малиновський.

В іншому матчі 1/8 фіналу за вівторок німецький РБ Лейпциг розгромив Тоттенгем з рахунком 3:0. 

Нагадаємо, що в першій грі в Лондоні німецька команда перемогла з мінімальним рахунком. У першому таймі Лейпциг двічі пробив воротаря "шпор". На десятій хвилині удар Марселя Забітцера з метрів 18-ти, і м`яч залітає у кут воріт англійців – 1:0.

На 21-й хвилині Забітцер оформив дубль. Після прострілу з флангу капітан Лейпцига пробив головою й Уго Льоріс викинув м`яча, що вже залетів за лінію воріт. 

Тоттенгем нічого не зумів показати в цій грі в атаці і має бути задоволений і таким рахунком. У підопічних Жозе Моурінью було пару напівмоментів за матч.

На 87-й хвилині довершив розгром Тоттенгема швед Еміль Форсберг – 3:0.

Українська правда
Теми: спортфутбол
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