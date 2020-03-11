Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Итальянская Аталанта и немецкий РБ Лейпциг стали первыми четвертьфиналистами Лиги Чемпионов в сезоне 2019/2020.

Аталанта после победы в первой игре со счетом 4:1 над испанской Валенсией не имела проблем и в ответном матче, прошедшем во вторник 10 марта в Испании. Поединок проходил без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Счет в этой игре был открыт уже на третьей минуте. Пенальти реализовал Йосип Иличич. На 21-й Гамейро один гол отыграл. На 43-й минуте Иличич снова вывел Аталанту вперед, и снова с пенальти – 2:1.

В начале второго тайма Гамейро ударом головой сравнивает счет в матче – 2:2. На 67-й минуте испанцы даже повели в счете. Ферран Торрес перебросил вратаря Аталанты, выбежав один на один – 3:2. На 71-й минуте Иличич оформил хет-трик, пробив низом в угол ворот – 3:3.

Но на этом Иличич не остановился. На 83-й минуте еще один точный удар Иличич и Аталанта побеждает в этой игре – 4:3, а на счету серба покер. На 78-й минуте в этой игре на замену вышел украинец Руслан Малиновский.

В другом матче 1/8 финала за вторник немецкий РБ Лейпциг разгромил Тоттенхэм со счетом 3:0.

Напомним, что в первой игре в Лондоне немецкая команда победила с минимальным счетом. В первом тайме Лейпциг дважды пробил вратаря "шпор". На десятой минуте удар Марселя Забитцера с метров 18-ти, и мяч залетает в угол ворот англичан – 1:0.

На 21-й минуте Забитцер оформил дубль. После прострела с фланга капитан Лейпцига пробил головой и Уго Льорис выбросил мяч, что уже залетел за линию ворот.

Тоттенхэм ничего не сумел показать в этой игре в атаке и должен быть доволен и таким счетом. У подопечных Жозе Моуринью было пару полумоментов за матч.

На 87-й минуте довершил разгром Тоттенхэма швед Эмиль Форсберг – 3:0.