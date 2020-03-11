Шмигаль: Уряд буде продовжувати співпрацю з МВФ

123 перегляди
Середа, 11 березня 2020, 01:03

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що уряд налаштований продовжувати співробітництво із Міжнародним валютним фондом. 

Джерело: повідомлення на сайті урядового порталу 

Деталі: Про це він сказав під час розмови у вівторок ввечері із командою МВФ, зокрема із головою місії до України Роном ван Роденом. 

Зазначається, що пріоритетним для України є започаткування програми розширеного фінансування МВФ. Це потрібно для підтримки реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні. 

За словами очільника Кабміну, уряд планує впроваджувати реформи для економічної стабільності. Також він підкреслив, що для України є дуже важливою програма розширеного фінансування МВФ.

Окрім Шмигаля, у розмові також взяли участь міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська. 

Українська правда
Теми: Шмигаль МВФ Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд хоче ввести заборону на проведення масових заходів та карантин у школах – ЗМІ 10 березня 2020, 23:53
НСТУ просить Шмигаля виділити кошти для мовника 10 березня 2020, 22:49
Економісти написали листа новому прем’єру: "Ситуація погіршується" 10 березня 2020, 21:18
Усі новини
Головні новини
Уряд хоче ввести заборону на проведення масових заходів та карантин у школах – ЗМІ
Новини 10 березня: призначення в Кабміні, президентство Путіна
Двоє загиблих і семеро поранених: зросла кількість жертв атаки бойовиків
Не вийшов з коми: у госпіталі помер тяжкопоранений на Донбасі боєць
Усі новини
пояснює Супрун

Чому необхідно постійно очищати свій смартфон?

поради

Як говорити з дітьми про коронавірус

ted

Як відрізняти фейк-новини та шукати істину