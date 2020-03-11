Шмигаль: Уряд буде продовжувати співпрацю з МВФ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що уряд налаштований продовжувати співробітництво із Міжнародним валютним фондом.

Джерело: повідомлення на сайті урядового порталу

Деталі: Про це він сказав під час розмови у вівторок ввечері із командою МВФ, зокрема із головою місії до України Роном ван Роденом.

Зазначається, що пріоритетним для України є започаткування програми розширеного фінансування МВФ. Це потрібно для підтримки реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

За словами очільника Кабміну, уряд планує впроваджувати реформи для економічної стабільності. Також він підкреслив, що для України є дуже важливою програма розширеного фінансування МВФ.

Окрім Шмигаля, у розмові також взяли участь міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська.