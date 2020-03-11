Шмыгаль: Кабмин будет продолжать сотрудничество с МВФ

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Среда, 11 марта 2020, 01:03

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что правительство настроено продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.

Источник: сообщение на сайте правительственного портала

Детали: Об этом он сказал во время разговора во вторник вечером с командой МВФ, в частности с главой миссии в Украине Роном ван Роденом.

Отмечается, что приоритетным для Украины является начало программы расширенного финансирования МВФ. Это нужно для поддержки реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

По словам главы Кабмина, правительство планирует внедрять реформы для экономической стабильности. Также он подчеркнул, что для Украины является очень важной программа расширенного финансирования МВФ.

Кроме Шмыгаля, в разговоре также приняли участие министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Украинская правда
Темы: Шмыгаль МВФ Кабинет министров


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