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Окупанти Криму проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї

Середа, 11 березня 2020, 07:36
Окупанти Криму проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї

У Бахчисараї анексованого Криму проводять обшуки щонайменше у семи кримських татар, деякі з них причетні до "Кримської солідарності".

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook

Деталі: Обшуки проходять із раннього ранку середи у таких людей:

- Сейдамет Мустафаєв – стрімер "Кримської солідарності" (Бахчисарай, 7 мікройрайон, вул. Яшлик', 17);

- Шукрі Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);

- Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);

- Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, вул. Роза Люксембург, 37);

- Амет Сулейманов – активіст "Кримської солідарності" (провулок Історичний, 3. Бахчисарай, старе місто);

- Айдер Сулейманов – Бахчисарайський район, с. Холмовка, вул. Миру 1а);

- Сейтумер Сейтумеров – колишній активіст "Кримської солідарності" Бахчисарай, вул. Річкова, 77).

Колишній активіст "Кримської солідарності" Сейтумер Сейтумеров після обшуку в його домі у 2017 році покинув Крим і переїхав до Києва. Зараз веде ранкові передачі на каналі ATR і розповідає про те, що відбувається в Криму.

На момент обшуку вдома була лише його літня мати.

 

За даними Сейтумера Сейтумерова, ФСБшники "нагрянули" в його кримський дім о 6 ранку, виламали двері і налякали його 76-річну матір. У неї хворе серце, тому довелося викликати швидку допомогу.

Обшук в Айдера Сулейманова проводили без присутності господарів. За цією ж адресою прописаний його брат Амет Сулейманов, у якого в Бахчисараї теж іде обшук.

Амет Сулейманов – активіст і стример "Кримської солідарності" в Бахчисараї, але останнім часом за станом здоров'я обмежився відвіданням судових засідань. У жовтні 2017 року його затримували за зйомку на телефон біля будинку іншого активіста "Кримської солідарності" Сейрана Салієва, в якому йшов обшук. Тоді Сулейманова оштрафували.

До Амета в дім не допускають родичів дружини, яка чекає дитину, не дозволили забрати з будинку трьох малолітніх дітей, молодший із яких на даний момент лежить із високою температурою. Сам Амет має низку серйозних діагнозів і йому протипоказано хвилювання:

 
 

Сейдамет Мустафаєв (1995 р.н..) – стрімер "Кримської солідарності", кореспондент інтернет-видання "Грани.ру". У 2015 році почав відвідувати суди у справі "севастопольської групи Хізб ут-Тахрір", пізніше приєднався до громадського руху "Кримська солідарність". 12 квітня 2017 року у його домі вже проходив обшук. У Сейдамета Мустафаєва рішенням суду конфісковано ноутбук, який був спільною сумісною власністю подружжя.

Нинішній обшук у будинку Сейдамета Мустаева завершився. Його самого не було в будинку, замість нього забрали його літнього батька – Енвера Мустафаєва.

 

Також після обшуку забрали Рустема Сейтмеметова і Сеітумера Сейтумерова (сина Шукрі Сейтумерова, 1986 р.н.)

Шукрі Сейтумеров – історик, старший науковий співробітник і колишній завідувач відділу охорони пам'яток Бахчисарайського історико-культурного музею-заповідника.

Адвокатів не пускають у домівки, які обшукують.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіякримські татариправа людиниФСБ
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