Окупанти Криму проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї
У Бахчисараї анексованого Криму проводять обшуки щонайменше у семи кримських татар, деякі з них причетні до "Кримської солідарності".
Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook
Деталі: Обшуки проходять із раннього ранку середи у таких людей:
Сейдамет Мустафаєв – стрімер "Кримської солідарності" (Бахчисарай, 7 мікройрайон, вул. Яшлик', 17);
Шукрі Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);
Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);
Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, вул. Роза Люксембург, 37);
Амет Сулейманов – активіст "Кримської солідарності" (провулок Історичний, 3. Бахчисарай, старе місто);
Айдер Сулейманов – Бахчисарайський район, с. Холмовка, вул. Миру 1а);
Сейтумер Сейтумеров – колишній активіст "Кримської солідарності" Бахчисарай, вул. Річкова, 77).
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