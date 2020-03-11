Окупанти Криму проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї

У Бахчисараї анексованого Криму проводять обшуки щонайменше у семи кримських татар, деякі з них причетні до "Кримської солідарності".

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook

Деталі: Обшуки проходять із раннього ранку середи у таких людей:

Сейдамет Мустафаєв – стрімер "Кримської солідарності" (Бахчисарай, 7 мікройрайон, вул. Яшлик', 17);

Шукрі Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);

Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);

Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, вул. Роза Люксембург, 37);

Амет Сулейманов – активіст "Кримської солідарності" (провулок Історичний, 3. Бахчисарай, старе місто);

Айдер Сулейманов – Бахчисарайський район, с. Холмовка, вул. Миру 1а);

Сейтумер Сейтумеров – колишній активіст "Кримської солідарності" Бахчисарай, вул. Річкова, 77).

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