Оккупанты Крыма проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае

В Бахчисарае аннексированного Крыма проводят обыски как минимум у семи крымских татар, некоторые из них причастны к "Крымской солидарности".

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Детали: Обыски проходят с раннего утра среды у таких людей.

- Сейдамет Мустафаев – стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлыкъ, 17);

- Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);

- Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);

- Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);

- Амет Сулейманов – активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город);

- Айдер Сулейманов – Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а);

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- Сейтумер Сейтумеров – экс-активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).

Бывший активист "Крымской солидарности" Сейтумер Сейтумеров после обыска в его доме в 2017 году покинул Крым и переехал в Киев. Сейчас ведет утренние передачи на канале ATR и рассказывают о том, что происходит в Крыму.

На момент обыска в доме была только его пожилая мать.

По данным Сейтумера Сейтумерова, ФСБшники "нагрянули" в его крымский дом в 6 утра, выломали дверь и напугали его 76-летнюю мать. У нее больное сердце, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.

Обыск у Айдера Сулейманова проводили без присутствия хозяев. По этому же адресу прописан его брат Амет Сулейманов, у которого в Бахчисарае тоже идёт обыск.

Амет Сулейманов – активист и стример "Крымской солидарности" в Бахчисарае, но в последнее время по состоянию здоровья ограничился посещением судебных заседаний. В октябре 2017 года его задерживали за съемку на телефон возле дома другого активиста "Крымской солидарности" Сейрана Салиева, в котором шёл обыск. Тогда Сулейманова оштрафовали.

К Амету в дом не допускают родственников к супруге, которая ждёт ребёнка, не разрешили забрать из дома троих малолетних детей, младший из которых на данный момент лежит с высокой температурой. Сам Амет имеет ряд серьезных диагнозов и ему противопоказано волнение:

Сейдамет Мустафаев (1995 г. р.) – стример "Крымской солидарности", корреспондент интернет-издания "Грани.ру". В 2015 году начал посещать суды по делу "севастопольской группы Хизб ут-Тахрир", позже присоединился к общественному движению "Крымская солидарность". 12 апреля 2017 года в его доме уже проходил обыск. У Сейдамета Мустафаева решением суда конфискован ноутбук, который являлся общей совместной собственностью супругов.

Нынешний обыск в доме Сейдамета Мустаева завершился. Его самого не было в доме, вместо него забрали его пожилого отца – Энвера Мустафаева.

Также после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сеитумера Сейтумерова (сына Шукри Сейтумерова, 1986 г.р.)

Шукри Сейтумеров - историк, старший научный сотрудник и экс-заведующий отделом охраны памятников Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника.

Адвокатов не пускают в дома, которые обыскивают.