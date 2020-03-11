Оккупанты Крыма проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае

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Среда, 11 марта 2020, 08:36

В Бахчисарае аннексированного Крыма проводят обыски как минимум у семи крымских татар, некоторые из них причастны к "Крымской солидарности".

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Детали: Обыски проходят с раннего утра среды у таких людей.

Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлыкъ, 17);

Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);

Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);

Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);

Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город);

Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а);
.
Сейтумер Сейтумеров - экс-активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).

Дополняется…

Темы: Крым аннексия крымские татары права человека


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