Оккупанты Крыма проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае
В Бахчисарае аннексированного Крыма проводят обыски как минимум у семи крымских татар, некоторые из них причастны к "Крымской солидарности".
Источник: "Крымская солидарность" в Facebook
Детали: Обыски проходят с раннего утра среды у таких людей.
Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлыкъ, 17);
Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);
Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);
Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);
Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город);
Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а);
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Сейтумер Сейтумеров - экс-активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).
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