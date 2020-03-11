Коронавірус: у МЗС створили оперативний штаб для захисту українців за кордоном

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Середа, 11 березня 2020, 09:36

Міністерство закордонних справ України в умовах поширення у світі коронавірусу створило оперативний штаб для координації роботи відомства, причетних органів влади та міжнародних організацій із метою захисту українських громадян за кордоном і надання актуальної інформації про поширення COVID-19 у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Штаб було створено з ініціативи міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Коронавірус – швидкий і небезпечний. МЗС, натомість, має бути швидким, щоб гарантувати безпеку наших громадян. Тому сьогодні я створив у МЗС оперативний штаб та сторінки оперативного інформування. По-перше, для того, щоб наші громадяни, де б вони не перебували, вчасно отримували необхідну інформацію та не покладалися на недостовірні джерела. По-друге, щоб кожен громадянин України відчував, що перебуває під захистом Української держави, яка надасть необхідну підтримку та допомогу. Штаб очолюватиму особисто я", - заявив міністр.

МЗС також створило спеціальні сторінки в соцмережах для надання актуальної інформації про роботу штабу та поширення COVID-19 у світі.

За словами Кулеби, головна ціль оперативного штабу - координація роботи МЗС із причетними органами влади в Україні та представництвами міжнародних організацій із надання допомоги громадянам України, які перебувають за кордоном на територіях, уражених коронавірусом.

Теми: коронавірус Covid-2019 МЗС світ здоров'я


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