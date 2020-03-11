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Коронавирус: в МИД создали оперативный штаб для защиты украинцев за рубежом

Среда, 11 марта 2020, 08:36

Министерство иностранных дел Украины в условиях распространения в мире коронавируса создало оперативный штаб для координации работы ведомства, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты украинских граждан за рубежом и предоставления актуальной информации о распространении COVID-19 в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД.

Штаб был создан по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Коронавирус – быстрый и опасный. МИД, напротив, должен быть быстрым, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Поэтому сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они не находились, вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. Во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой Украинского государства, которая предоставит необходимую поддержку и помощь. Штаб возглавлять лично я", - заявил министр.

МИД также создало специальные страницы в соцсетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространение COVID-19 в мире.

По словам Кулебы, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, которые находятся за рубежом на территориях, пораженных коронавирусом.

Темы: коронавирусCovid-2019МИДмирздоровье
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