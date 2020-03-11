Кабміну закуплять "антивірус" у фірми, яка фігурує в кількох справах

Секретаріат Кабінету міністрів придбає ліцензії на антивірусне програмне забезпечення для комп’ютерів на суму понад 3,4 мільйона гривень у компанії, яка є фігурантом кримінальних проваджень.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на майданчик державних закупівель Prozorro

Деталі: Компанія "Софтліст" поставить секретаріату Кабміну 10 різних видів захисного програмного забезпечення з ліцензіями до кінця 2021 року загальною вартістю понад 3 мільйони 408 тисяч гривень.

Утім "Софтліст" фігурує у декількох кримінальних провадженнях.

Зокрема, у 2016 році Краматорське управління освіти закупило у цієї фірми на 2 мільйони гривень програмне забезпечення Microsoft Windows для навчальних закладів. Згодом виявилося, що компанія насправді продала неліцензійне забезпечення.

Окрім того, у 2019 році столичні правоохоронці розпочали розслідування щодо заволодіння бюджетних коштів у розмірі 6,5 мільйона гривень, у якому також фігурувала "Софтліст".

За версією київської прокуратури, компанія "Телекарт" продала комп’ютерне обладнання комунальному підприємству "Інформатика" на 23 мільйони гривень. Згідно з ухвалою суду, йдеться про спеціальний обчислювальний комплекс виробництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Однак, як встановили правоохоронці, насправді "Телекарт" придбала комплекс у "Софтліст" за 20 мільйонів гривень, хоча та не мала ліцензії на постачання такого обладнання та, на думку правоохоронців, не купувала його за кордоном чи в Україні в офіційних постачальників.

Раніше "Слідство.Інфо" виявило, що Національна поліція закупить понад 7 тисяч комплектів одягу для своїх працівників на понад 16 мільйонів гривень – і постачальником хочуть обрати компанію, яка є фігурантом розслідування поліцейських.