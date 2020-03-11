Кабмину закупят "антивирус" у фирмы, которая фигурирует в нескольких делах

Секретариат Кабинета министров приобретет лицензии на антивирусное программное обеспечение для компьютеров на сумму свыше 3,4 миллиона гривен у компании, которая является фигурантом уголовных производств.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на площадку государственных закупок Prozorro

Детали: Компания "Софтлист" поставит секретариату Кабмина 10 различных видов защитного программного обеспечения с лицензиями до конца 2021 года общей стоимостью более 3 миллионов 408 тысяч гривен.

Однако "Софтлист" фигурирует в нескольких уголовных производствах.

В частности, в 2016 году Краматорское управления образования закупило у этой фирмы на 2 миллиона гривен программное обеспечение Microsoft Windows для учебных заведений. Впоследствии оказалось, что компания на самом деле продала нелицензионное обеспечение.

Кроме того, в 2019 году столичные правоохранители начали расследование по завладению бюджетными средствами в размере 6,5 миллиона гривен, в котором также фигурировала "Софтлист".

По версии киевской прокуратуры, компания "Телекарт" продала компьютерное оборудование коммунальному предприятию "Информатика" на 23 миллиона гривен. Согласно постановлению суда, речь идет о специальном вычислительном комплексе производства Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако, как установили правоохранители, на самом деле "Телекарт" приобрела комплекс у "Софтлист" за 20 миллионов гривен, хотя и не имела лицензии на поставку такого оборудования и, по мнению правоохранителей, не покупала его за границей или в Украине у официальных поставщиков.

Ранее "Слідство.Інфо" обнаружило, что Национальная полиция закупит более 7 тысяч комплектов одежды для своих работников на более 16 миллионов гривен – и поставщиком хотят выбрать компанию, которая является фигурантом расследования полицейских.