Кабмину закупят "антивирус" у фирмы, которая фигурирует в нескольких делах

2046 просмотров
Среда, 11 марта 2020, 10:10

Секретариат Кабинета министров приобретет лицензии на антивирусное программное обеспечение для компьютеров на сумму свыше 3,4 миллиона гривен у компании, которая является фигурантом уголовных производств.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на площадку государственных закупок Prozorro

Детали: Компания "Софтлист" поставит секретариату Кабмина 10 различных видов защитного программного обеспечения с лицензиями до конца 2021 года общей стоимостью более 3 миллионов 408 тысяч гривен.

Однако "Софтлист" фигурирует в нескольких уголовных производствах.

В частности, в 2016 году Краматорское управления образования закупило у этой фирмы на 2 миллиона гривен программное обеспечение Microsoft Windows для учебных заведений. Впоследствии оказалось, что компания на самом деле продала нелицензионное обеспечение.

Кроме того, в 2019 году столичные правоохранители начали расследование по завладению бюджетными средствами в размере 6,5 миллиона гривен, в котором также фигурировала "Софтлист".

По версии киевской прокуратуры, компания "Телекарт" продала компьютерное оборудование коммунальному предприятию "Информатика" на 23 миллиона гривен. Согласно постановлению суда, речь идет о специальном вычислительном комплексе производства Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако, как установили правоохранители, на самом деле "Телекарт" приобрела комплекс у "Софтлист" за 20 миллионов гривен, хотя и не имела лицензии на поставку такого оборудования и, по мнению правоохранителей, не покупала его за границей или в Украине у официальных поставщиков.

Ранее "Слідство.Інфо" обнаружило, что Национальная полиция закупит более 7 тысяч комплектов одежды для своих работников на более 16 миллионов гривен – и поставщиком хотят выбрать компанию, которая является фигурантом расследования полицейских.

Темы: Кабинет министров госзакупки


powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство Шмыгаля укомплектовали всеми и.о. министров 11 марта 2020, 02:44
Шмыгаль: Кабмин будет продолжать сотрудничество с МВФ 11 марта 2020, 01:03
Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в школах – СМИ 10 марта 2020, 23:53
Все новости
Главные новости
Разумков отменил зарубежные командировки нардепов из-за коронавируса
Оккупанты Крыма проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае
Во вторник на Донбассе погибли 3 военных, 7 получили ранения, 2 – боевые травмы
Коронавирус: в США почти тысяча случаев, в Италии более 10 тысяч
Все новости
Опыт

Опыт ветерана: Виктор Шинкарук, пограничник, член Украинской сборной "Игр непокоренных"

Фото

9 ностальгических фото с гаджетами прошлого

артефакты

Кто такие суфражистки и как они боролись за права женщин. 12 исторических плакатов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!