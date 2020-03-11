США конференцію з приводу коронавірусу скасували через коронавірус

УРада з міжнародних відносин скасувала круглий стіл під назвою "Ведення бізнесу в умовах коронавірусу", запланований на п'ятницю в Нью-Йорку, через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Рада з міжнародних відносин також скасувала інші очні конференції, які були заплановані з 11 березня по 3 квітня, включаючи круглі столи в Нью-Йорку і Вашингтоні і національні заходи по всій території США.

Заходи організації приєднуються до довгого списку скасованих або відкладених зібрань, включаючи щорічний Нью-Йоркський автосалон. Асоціація автомобільних дилерів Великого Нью-Йорка повідомила у вівторок, що автосалон буде перенесений на кінець серпня.

Події в Нью-Йорку знаходяться під пильною увагою через зростання захворюваності в місті і, зокрема, спалаху в передмісті Нью-Рошель. Національна гвардія буде направлена в місто, щоб допомогти закрити громадські місця в спробі уповільнити поширення спалаху.

На сьогоднішній день в США поширення нового вірусу торкнулося понад 50 великих корпоративних заходів з передбачуваною відвідуваністю майже 1 млн осіб.