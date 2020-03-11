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В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Среда, 11 марта 2020, 09:34

Совет по международным отношениям отменил круглый стол под названием "Ведение бизнеса в условиях коронавируса", запланированный на пятницу в Нью-Йорке, из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Совет по международным отношениям также отменил другие конференции, которые были запланированы с 11 марта по 3 апреля, включая круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и национальные мероприятия по всей территории США.

Мероприятия организации присоединяются к длинному списку отмененных или отложенных собраний, включая ежегодный Нью-Йоркский автосалон. Ассоциация автомобильных дилеров Большого Нью-Йорка сообщила во вторник, что автосалон будет перенесен на конец августа.

События в Нью-Йорке находятся под пристальным вниманием из-за роста заболеваемости в городе и, в частности, вспышки в пригороде Нью-Рошель. Национальная гвардия будет направлена ​​в город, чтобы помочь закрыть общественные места в попытке замедлить распространение вспышки.

На сегодняшний день в США распространение нового вируса затронуло более 50 крупных корпоративных мероприятий с предполагаемой посещаемостью почти 1 млн человек.

Темы: коронавирусСША
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