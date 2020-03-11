Путін: США хочуть, щоб Україна жила на гроші РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США намагаються забезпечити існування України за рахунок Російської Федерації.

Джерело: інтерв'ю російському виданню ТАСС для спецпроекту "20 запитань Володимиру Путіну"

Пряма мова: "Вони (США) Україну задобрюють і взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їм гроші давати".

Деталі: За його словами, мова про кошти, які Москва платить за транзит газу в Європу по території України.

Путін вважає, що після укладення нової транзитної угоди між Росією і Україною санкції проти "Північного потоку - 2" слід було б скасувати, але цього не відбувається.

Президент РФ заявив, що це пов'язано з тим, що санкції покликані забезпечити конкурентні переваги американському зрідженому газу.

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