Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін: США хочуть, щоб Україна жила на гроші РФ

Середа, 11 березня 2020, 10:48
Путін: США хочуть, щоб Україна жила на гроші РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США намагаються забезпечити існування України за рахунок Російської Федерації.

Джерело: інтерв'ю російському виданню ТАСС для спецпроекту "20 запитань Володимиру Путіну"

Пряма мова: "Вони (США) Україну задобрюють і взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їм гроші давати".

Деталі: За його словами, мова про кошти, які Москва платить за транзит газу в Європу по території України.

Путін вважає, що після укладення нової транзитної угоди між Росією і Україною санкції проти "Північного потоку - 2" слід було б скасувати, але цього не відбувається.

Президент РФ заявив, що це пов'язано з тим, що санкції покликані забезпечити конкурентні переваги американському зрідженому газу.

Передісторія:

  • "Північний потік - 2" включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід проходить в обхід - України, Білорусії, Польщі та інших східноєвропейських і прибалтійських країн.
  • В кінці минулого року президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет країни, в який було включено положення про санкції щодо "Північного потоку - 2", в тому числі проти компаній, які погодилися взяти участь в даному проекті.
  • Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що "Північний потік - 2" буде добудований Росією своїми силами.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінСШАУкраїнаРосіягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Путін
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: