Путін: США хочуть, щоб Україна жила на гроші РФ
Президент Росії Володимир Путін заявив, що США намагаються забезпечити існування України за рахунок Російської Федерації.
Джерело: інтерв'ю російському виданню ТАСС для спецпроекту "20 запитань Володимиру Путіну"
Пряма мова: "Вони (США) Україну задобрюють і взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їм гроші давати".
Деталі: За його словами, мова про кошти, які Москва платить за транзит газу в Європу по території України.
Путін вважає, що після укладення нової транзитної угоди між Росією і Україною санкції проти "Північного потоку - 2" слід було б скасувати, але цього не відбувається.
Президент РФ заявив, що це пов'язано з тим, що санкції покликані забезпечити конкурентні переваги американському зрідженому газу.
Передісторія:
- "Північний потік - 2" включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід проходить в обхід - України, Білорусії, Польщі та інших східноєвропейських і прибалтійських країн.
- В кінці минулого року президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет країни, в який було включено положення про санкції щодо "Північного потоку - 2", в тому числі проти компаній, які погодилися взяти участь в даному проекті.
- Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що "Північний потік - 2" буде добудований Росією своїми силами.