Путін: США хочуть, щоб Україна жила на гроші РФ

2688 переглядів
Середа, 11 березня 2020, 11:48

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США намагаються забезпечити існування України за рахунок Російської Федерації.

Джерело: інтерв'ю російському виданню ТАСС для спецпроекту "20 запитань Володимиру Путіну"

Пряма мова: "Вони (США) Україну задобрюють і взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їм гроші давати".

Деталі: За його словами, мова про кошти, які Москва платить за транзит газу в Європу по території України.

Путін вважає, що після укладення нової транзитної угоди між Росією і Україною санкції проти "Північного потоку - 2" слід було б скасувати, але цього не відбувається.

Президент РФ заявив, що це пов'язано з тим, що санкції покликані забезпечити конкурентні переваги американському зрідженому газу.

Передісторія:

  • "Північний потік - 2" включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід проходить в обхід - України, Білорусії, Польщі та інших східноєвропейських і прибалтійських країн.
  • В кінці минулого року президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет країни, в який було включено положення про санкції щодо "Північного потоку - 2", в тому числі проти компаній, які погодилися взяти участь в даному проекті.
  • Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що "Північний потік - 2" буде добудований Росією своїми силами.

Теми: Путін США Україна Росія газ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новини 10 березня: призначення в Кабміні, президентство Путіна 10 березня 2020, 20:39
Путіну відкрили шлях для переобрання президентом 10 березня 2020, 15:07
У Держдумі запропонували "не мудрувати" й дати Путіну правити вічно 10 березня 2020, 13:51
Усі новини
Головні новини
Київ іде на карантин: закриють школи, садочки, кінотеатри – Кличко
Зеленський: Не раджу думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч
Зеленський представив нового міністра оборони
Разумков скасував закордонні відрядження нардепів через коронавірус
Усі новини
психологія

Психологія паніки: як її уникнути?

тест

Допишіть 8 історій дівчат. Інтерактивний текст

сім'я

Чому обід краще приготувати вдома