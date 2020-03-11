Путин: США хотят, чтобы Украина жила на деньги РФ

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Среда, 11 марта 2020, 11:48

Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации. 

Источник: интервью российскому изданию ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину"

Прямая речь: "Они (США) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать".

Детали: По его словам, речь о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.

Путин считает, что после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции против "Северного потока – 2" следовало бы отменить, но этого не происходит.

Президент РФ заявил, что это связано с тем, что санкции призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.

Предыстория:

  • "Северный поток – 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.
  • В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока – 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.
  • Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Северный поток - 2" будет достроен Россией своими силами.

Темы: Путин США Украина Росcия газ


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