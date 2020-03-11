Освітні заклади у Києві закривають до кінця березня

З 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.

Джерело: начальник управління інформаційного забезпечення Київської адміністрації Катерина Баранова у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на ранковому засіданні прийняла рішення про запровадження обмежувальних заходів.

З 12 березня буде тимчасово припинено навчальний процес і введено дистанційне навчання. Дитсадочки, школи, ВНЗ та усі гуртки, музичні школи – все буде закрито. Попередній термін – до кінця березня. Потім буде прийняте додаткове рішення".

Деталі: Вона уточнила, що відповідний протокол наразі на підписі, найближчим часом його передадуть у райуправління освіти і виховні та навчальні заклади.

Баранова також додала, що у столиці обмежать усі масові заходи, якщо на них буде більше 60 учасників.

Що було раніше: 11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин: закриють школи, садочки, кінотеатри.