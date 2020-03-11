Образовательные учреждения в Киеве закрывают до конца марта

3920 просмотров
Среда, 11 марта 2020, 12:13

С 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: начальник управления информационного обеспечения Киевской администрации Екатерина Баранова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на утреннем заседании приняла решение о введении ограничительных мер.

С 12 марта будет временно приостановлен учебный процесс и введено дистанционное обучение. Детсады, школы, ВУЗы и все кружки, музыкальные школы – все будет закрыто. Предварительный срок – до конца марта. Затем будет принято дополнительное решение".

Детали: Она уточнила, что соответствующий протокол сейчас на подписи, в ближайшее время его передадут в райуправления образования и воспитательные и учебные заведения.

Баранова также добавила, что в столице ограничат все массовые мероприятия, если на них будет более 60 участников.

Что было раньше: 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев коронавирус образование


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко рассказал, кто спас его от увольнения 11 марта 2020, 10:52
Киев получил быстрые тесты для диагностики COVID-19 11 марта 2020, 08:25
Киевляне получат февральские платежки за отопление и горячую воду со скидкой в ​​25% 10 марта 2020, 19:49
Все новости
Главные новости
Киев идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры – Кличко
Зеленский: Не советую думать, что наше желание мира ослабляет способность дать отпор
Зеленский представил нового министра обороны
Разумков отменил зарубежные командировки нардепов из-за коронавируса
Все новости
поясняет Супрун

Почему необходимо постоянно очищать свой смартфон?

интервью

Глава "Мисс Украина Вселенная": Наше общество еще не готово к новым стандартам красоты

артефакты

Кто такие суфражистки и как они боролись за права женщин. 12 исторических плакатов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів