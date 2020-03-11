Образовательные учреждения в Киеве закрывают до конца марта

С 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: начальник управления информационного обеспечения Киевской администрации Екатерина Баранова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на утреннем заседании приняла решение о введении ограничительных мер.

С 12 марта будет временно приостановлен учебный процесс и введено дистанционное обучение. Детсады, школы, ВУЗы и все кружки, музыкальные школы – все будет закрыто. Предварительный срок – до конца марта. Затем будет принято дополнительное решение".

Детали: Она уточнила, что соответствующий протокол сейчас на подписи, в ближайшее время его передадут в райуправления образования и воспитательные и учебные заведения.

Баранова также добавила, что в столице ограничат все массовые мероприятия, если на них будет более 60 участников.

Что было раньше: 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры.