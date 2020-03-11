Нова хвиля переслідувань у Криму: окупанти затримали 5 кримських татар після обшуків

Російські силовики затримали 5 кримських татар після обшуків в окупованому Криму.

Джерело: кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва в коментарі "Крим.Реалії", прокуратура АР Крим

Деталі: 11 березня в домівках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії в Бахчисараї і Бахчисарайському районі. На даний момент, сім обшуків завершилися.

За фактом обшуків було затримано п'ятеро осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

За інформацією правозахисниці, всім затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації).

За словами Зудієвої, серед затриманих є один цивільний журналіст ініціативи "Кримська солідарність" - Амет Сулейманов. Крім цього, проведено обшук в домі громадянського журналіста Сейдамета Мустафаєва.

Самого Сейдамета не було вдома, зараз заарештований його батько Енвер Мустафаєв. Що стосується слідчих заходів у журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, він був змушений покинути півострів через репресії. Під час обшуку в будинку була присутня тільки його літня мати.

Прокуратура АР Крим вважає, що незаконні обшуки на тимчасово окупованій території, які мають широкомасштабний та систематичний характер, не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю, оскільки спрямовані виключно на залякування населення та переслідування осіб.

За фактами незаконних обшуків 11 березня 2020 року прокуратура АР Крим спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі розпочала кримінальне провадження.

Чому це важливо: Згідно з даними експертів Кримськотатарського ресурсного центру, в 2019 році на півострові сталося більше 150 затримань і більше 300 заходів з обмеження свободи.

У той же час міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.