Новая волна задержаний в Крыму: оккупанты задержали 5 крымских татар после обысков

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Среда, 11 марта 2020, 12:21

Российские силовики задержали 5 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму.

Источник: крымская правозащитница Лутфие Зудиева в комментарии "Крым.Реалии"

Детали: 11 марта в домах крымских татар начался ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На данный момент, семь обысков завершились.

По факту обысков задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

По информации правозащитницы, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

По словам Зудиевой, среди задержанных есть один гражданский журналист инициативы "Крымская солидарность" – Амет Сулейманов. Помимо этого, проведен обыск в доме гражданского журналиста Сейдамета Мустафаева.

Самого Сейдамета не было дома, сейчас арестован его отец Энвер Мустафаев. Что касается следственных мероприятий у журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, он был вынужден покинуть полуостров из-за репрессий. Во время обыска в доме присутствовала только его пожилая мать.

Почему это важно: Согласно данным экспертов Крымскотатарского ресурсного центра, в 2019 году на полуострове произошло больше 150 задержаний и более 300 мер по ограничению свободы.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.

Темы: Крым крымские татары права человека


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