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Новая волна преследований в Крыму: оккупанты задержали 5 крымских татар

Среда, 11 марта 2020, 11:21
Новая волна преследований в Крыму: оккупанты задержали 5 крымских татар

Российские силовики задержали 5 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму.

Источник: крымская правозащитница Лутфие Зудиева в комментарии "Крым.Реалии", прокуратура АР Крым

Детали: 11 марта в домах крымских татар начался ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На данный момент, семь обысков завершились.

По факту обысков задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

По информации правозащитницы, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

По словам Зудиевой, среди задержанных есть один гражданский журналист инициативы "Крымская солидарность" – Амет Сулейманов. Помимо этого, проведен обыск в доме гражданского журналиста Сейдамета Мустафаева.

Самого Сейдамета не было дома, сейчас арестован его отец Энвер Мустафаев. Что касается следственных мероприятий у журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, он был вынужден покинуть полуостров из-за репрессий. Во время обыска в доме присутствовала только его пожилая мать.

Прокуратура АР Крым считает, что незаконные обыски на временно оккупированной территории, которые имеют широкомасштабный и систематический характер, не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку направлены исключительно на устрашение населения и преследование людей.

По фактам незаконных обысков 11 марта 2020 года прокуратура АР Крым совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополе начала уголовное производство.

Почему это важно: Согласно данным экспертов Крымскотатарского ресурсного центра, в 2019 году на полуострове произошло больше 150 задержаний и более 300 мер по ограничению свободы.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.

Темы: Крымкрымские татарыправа человека
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