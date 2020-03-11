На кордоні затримали контрабанду медичних масок на 356 тисяч гривень

Прикордонники на українсько-польському кордоні припинили спробу вивезти контрабандою з України понад 10 тисяч медичних масок.

Джерело: пресслужба Львівського прикордонного загону

Деталі: У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники провели поглиблений огляд автомобіля марки "Фольксваген" української реєстрації.

У ході перевірки виявлено спеціально виготовлене подвійне дно багажного відділення автомобіля, де знаходилось 10653 марлевих та одноразових медичних масок.

Виявлений товар та автомобіль прикордонники вилучили. Загальна вартість товару, який намагались незаконно провезти через кордон, склала майже 356 тисяч гривень.

Нагадаємо: У Польщі підтверджено 16 випадків зараження корона вірусом.