На границе задержали контрабанду медицинских масок на 356 тысяч гривень

Пограничники на украинско-польской границе пресекли попытку вывезти контрабандой из Украины более 10 тысяч медицинских масок.

Источник: пресс-служба Львовского пограничного отряда

Детали: В международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг" пограничники провели углубленный осмотр автомобиля марки "Фольксваген" украинской регистрации.

В ходе проверки выявлено специально изготовленное двойное дно багажного отделения автомобиля, где находилось 10653 марлевых и одноразовых медицинских масок.

Обнаруженный товар и автомобиль пограничники изъяли. Общая стоимость товара, который пытались незаконно провезти через границу, составила почти 356 тысяч гривень.

Напомним: В Польше подтверждено 16 случаев заражения корона вирусом.