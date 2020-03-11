На границе задержали контрабанду медицинских масок на 356 тысяч гривень

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Среда, 11 марта 2020, 13:02

Пограничники на украинско-польской границе пресекли попытку вывезти контрабандой из Украины более 10 тысяч медицинских масок.

Источник: пресс-служба Львовского пограничного отряда

Детали: В международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг" пограничники провели углубленный осмотр автомобиля марки "Фольксваген" украинской регистрации.

В ходе проверки выявлено специально изготовленное двойное дно багажного отделения автомобиля, где находилось 10653 марлевых и одноразовых медицинских масок.

Обнаруженный товар и автомобиль пограничники изъяли. Общая стоимость товара, который пытались незаконно провезти через границу, составила почти 356 тысяч гривень.

Напомним: В Польше подтверждено 16 случаев заражения корона вирусом.

Темы: контрабанда Польша коронавирус


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