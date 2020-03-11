Прикордонники завернули російських бізнесменів, які їхали в Україну по візи США

Прикордонники завернули двох бізнесменів із Росії, які їхали в Україну отримати візи США: їм заборонили в’їзд на 3 роки.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: 10 березня під час перевірки документів у пасажирів рейсу з Варшави в столичному аеропорту ім. Сікорського прикордонники виявили двох росіян, які незаконно відвідували тимчасово окуповану АР Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску.

Іноземці (чоловік і жінка) також повідомили, що вони підприємці, а метою їх приїзду в нашу країну є оформлення американських віз. В Україні росіяни, певно, очікували на більш швидку процедуру отримання візи до США, ніж у себе дома.

Дослівно: "Відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України, адже через порушення правил в’їзду/виїзду на ТОТУ їм заборонено візит до нашої країни терміном на 3 роки".