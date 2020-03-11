Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники завернули російських бізнесменів, які їхали в Україну по візи США

Середа, 11 березня 2020, 12:21
Прикордонники завернули російських бізнесменів, які їхали в Україну по візи США

Прикордонники завернули двох бізнесменів із Росії, які їхали в Україну отримати візи США: їм заборонили в’їзд на 3 роки.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: 10 березня під час перевірки документів у пасажирів рейсу з Варшави в столичному аеропорту ім. Сікорського прикордонники виявили двох росіян, які незаконно відвідували тимчасово окуповану АР Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску.

Іноземці (чоловік і жінка) також повідомили, що вони підприємці, а метою їх приїзду в нашу країну є оформлення американських віз. В Україні росіяни, певно, очікували на більш швидку процедуру отримання візи до США, ніж у себе дома.

Дослівно: "Відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України, адже через порушення правил в’їзду/виїзду на ТОТУ їм заборонено візит до нашої країни терміном на 3 роки".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: кордонРосіяПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
кордон
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Зеленський пояснив, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни
Біля кордону Польщі з Калінінградом знайшли загадкову повітряну кулю
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: