На границе завернули российских бизнесменов, ехавших в Украину получать визу США

Пограничники вернули двух бизнесменов из России, которые ехали в Украину получить визы США: им запретили въезд на 3 года.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: 10 марта во время проверки документов у пассажиров рейса из Варшавы в столичном аэропорту им. Сикорского пограничники обнаружили двух россиян, которые незаконно посещали временно оккупированную АР Крым, ведь попали туда через закрытые пункты пропуска.

Иностранцы (мужчина и женщина) также сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в нашу страну является оформление американских виз. В Украине россияне, вероятно, ожидали более быстрой процедуры получения визы в США, чем у себя дома.

Дословно: "Отныне в этих двух российских бизнесменов будет достаточно времени ожидать американского разрешения за пределами Украины, ведь из-за нарушения правил въезда/выезда на временно оккупированную территорию им запрещен визит в нашу страну сроком на 3 года".