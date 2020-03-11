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В Україні очікують дощ, а на вихідних і мороз

Середа, 11 березня 2020, 12:39
В Україні очікують дощ, а на вихідних і мороз

У найближчі дні циклон Gizela принесе в Україну невеликі дощі, а на вихідних суттєво похолодає, аж до невеликого морозу.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр  

Пряма мова: "Мадам Gizela взялася руки-в-боки на півночі Європи і бушує… Погода в зоні впливу цієї потужної циклонічності явно складна і мінлива.

Охоплює негода переважно північну частину та північний захід, але дотягується Gizela своїми фронтами і до нас.

12 березня в Україні пройдуть дощі у східній частині та подекуди на Заході. На решті території України – без істотних опадів".

Деталі: Вітер у західних та північних областях прогнозують поривчастий, до сильного, але у четвер буде тепло, до +11+17 градусів.

У Києві 12 березня рвучкий вітер, без опадів і близько +14 градусів. 

 

13 березня майже по всій території країни, крім півночі і сходу, пройдуть дощі.    

 

На вихідних синоптик прогнозує суттєве похолодання, аж до морозцю.

За даними Укргідрометцентру, 14 березня на заході та півночі очікують мокрий сніг, температура повітря опуститься до +5+7 градусів, на решті території без суттєвих опадів, до +12 градусів. 

 

15 березня уночі очікуються морози від -1-3 на півдні та сході до -2-5 на заході, півночі та у центрі. У неділю буде хмарно з проясненням, але опадів синоптики не прогнозують.

Українська правда
Теми: погода
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