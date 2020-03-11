В Украине ожидают дождь, а на выходных и мороз

В ближайшие дни циклон Gizela принесет в Украину небольшие дожди, а на выходных существенно похолодает, до небольшого мороза.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь: "Мадам Gizela взялась руки в боки на севере Европы и бушуее... Погода в зоне влияния этой мощной циклоничности явно сложная и изменчивая.

Охватывает непогода преимущественно северную часть и северо-запад, но дотягивается Gizela своими фронтами и к нам.

12 марта в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на Западе. На остальной территории Украины – без существенных осадков".

Детали: Ветер в западных и северных областях прогнозируют порывистый, до сильного, но в четверг будет тепло, до +11+17 градусов.

В Киеве 12 марта порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.

13 марта почти по всей территории страны, кроме севера и востока, пройдут дожди.

На выходных синоптики прогнозируют существенное похолодание, до морозца.

По данным Укргидрометцентра, 14 марта на западе и севере ожидают мокрый снег, температура воздуха опустится до +5+7 градусов, на остальной территории без осадков, до +12 градусов.

15 марта ночью ожидаются морозы от -1-3 на юге и востоке до -2-5 на западе, севере и в центре. В воскресенье будет облачно с прояснениями, но осадков синоптики не прогнозируют.