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В Украине ожидают дождь, а на выходных и мороз

Среда, 11 марта 2020, 12:39
В Украине ожидают дождь, а на выходных и мороз

В ближайшие дни циклон Gizela принесет в Украину небольшие дожди, а на выходных существенно похолодает, до небольшого мороза.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь: "Мадам Gizela взялась руки в боки на севере Европы и бушуее... Погода в зоне влияния этой мощной циклоничности явно сложная и изменчивая.

Охватывает непогода преимущественно северную часть и северо-запад, но дотягивается Gizela своими фронтами и к нам.

12 марта в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на Западе. На остальной территории Украины – без существенных осадков".

Детали: Ветер в западных и северных областях прогнозируют порывистый, до сильного, но в четверг будет тепло, до +11+17 градусов.

В Киеве 12 марта порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов. 

 

13 марта почти по всей территории страны, кроме севера и востока, пройдут дожди. 

 

На выходных синоптики прогнозируют существенное похолодание, до морозца. 

По данным Укргидрометцентра, 14 марта на западе и севере ожидают мокрый снег, температура воздуха опустится до +5+7 градусов, на остальной территории без осадков, до +12 градусов.  

 

15 марта ночью ожидаются морозы от -1-3 на юге и востоке до -2-5 на западе, севере и в центре. В воскресенье будет облачно с прояснениями, но осадков синоптики не прогнозируют.

Украинская правда

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Темы: погода
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