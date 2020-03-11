В Украине ожидают дождь, а на выходных и мороз
В ближайшие дни циклон Gizela принесет в Украину небольшие дожди, а на выходных существенно похолодает, до небольшого мороза.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Прямая речь: "Мадам Gizela взялась руки в боки на севере Европы и бушуее... Погода в зоне влияния этой мощной циклоничности явно сложная и изменчивая.
Охватывает непогода преимущественно северную часть и северо-запад, но дотягивается Gizela своими фронтами и к нам.
12 марта в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на Западе. На остальной территории Украины – без существенных осадков".
Детали: Ветер в западных и северных областях прогнозируют порывистый, до сильного, но в четверг будет тепло, до +11+17 градусов.
В Киеве 12 марта порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.
13 марта почти по всей территории страны, кроме севера и востока, пройдут дожди.
На выходных синоптики прогнозируют существенное похолодание, до морозца.
По данным Укргидрометцентра, 14 марта на западе и севере ожидают мокрый снег, температура воздуха опустится до +5+7 градусов, на остальной территории без осадков, до +12 градусов.
15 марта ночью ожидаются морозы от -1-3 на юге и востоке до -2-5 на западе, севере и в центре. В воскресенье будет облачно с прояснениями, но осадков синоптики не прогнозируют.