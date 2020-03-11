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У Києві заарештували громадянина Росії, який воював у Сирії

Середа, 11 березня 2020, 13:06
У Києві заарештували громадянина Росії, який воював у Сирії

У Києві суд заарештував на 30 діб громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Дослівно прокуратура: "Відповідно до ухвали суду чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час вирішується питання щодо його екстрадиції".

Деталі: Іноземця затримали 3 березня в Києві. Інтерпол розшукував чоловіка за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Турецької Республіки та Сирійської Арабської Республіки (за даними СБУ, чоловік брав участь у незаконних збройних формуваннях "ІДІЛ").

Крім того, вказаний чоловік вже був судимий на території України за вчинення розбою.

Пряма мова Максимець: "У 2017 році цей чоловік у складі злочинної групи брав участь у нападі на родину підприємця у Вишгородському районі Київщини. Озброєні пістолетом, металевими прутами і ножами вони напали на власників, били і душили, вимагаючи віддати наявні гроші і коштовності. Учасників нападу затримали того ж дня. Всі троє громадяни РФ – родом із Дагестану (суб'єкт РФ -ред.)".

Українська правда
Теми: прокуратурасуд
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