В Киеве арестован гражданин России, воевавший в Сирии

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Среда, 11 марта 2020, 14:06

В Киеве суд арестовал на 30 суток гражданина России, который находился в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции".

Детали: Иностранца задержали 3 марта в Киеве. Интерпол разыскивал мужчину по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, указанный человек уже был судим на территории Украины за совершение разбоя.

Прямая речь Максимец: "В 2017 году этот человек в составе преступной группы участвовал в нападении на семью предпринимателя в Вышгородском районе Киевской области. Вооруженные пистолетом, металлическими прутьями и ножами они напали на владельцев, били и душили, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности. Участников нападения задержали в тот же день. Все трое граждане РФ – родом из Дагестана (субъект РФ -ред)".

Украинская правда
Темы: прокуратура суд


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