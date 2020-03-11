В Киеве арестован гражданин России, воевавший в Сирии

В Киеве суд арестовал на 30 суток гражданина России, который находился в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции".

Детали: Иностранца задержали 3 марта в Киеве. Интерпол разыскивал мужчину по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики (по данным СБУ, человек принимал участие в незаконных вооруженных формированиях "ИГИЛ").

Кроме того, указанный человек уже был судим на территории Украины за совершение разбоя.

Прямая речь Максимец: "В 2017 году этот человек в составе преступной группы участвовал в нападении на семью предпринимателя в Вышгородском районе Киевской области. Вооруженные пистолетом, металлическими прутьями и ножами они напали на владельцев, били и душили, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности. Участников нападения задержали в тот же день. Все трое граждане РФ – родом из Дагестана (субъект РФ -ред)".