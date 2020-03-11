Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве арестован гражданин России, воевавший в Сирии

Среда, 11 марта 2020, 13:06
В Киеве арестован гражданин России, воевавший в Сирии

В Киеве суд арестовал на 30 суток гражданина России, который находился в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции".

Детали: Иностранца задержали 3 марта в Киеве. Интерпол разыскивал мужчину по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики (по данным СБУ, человек принимал участие в незаконных вооруженных формированиях "ИГИЛ").

Кроме того, указанный человек уже был судим на территории Украины за совершение разбоя.

Прямая речь Максимец: "В 2017 году этот человек в составе преступной группы участвовал в нападении на семью предпринимателя в Вышгородском районе Киевской области. Вооруженные пистолетом, металлическими прутьями и ножами они напали на владельцев, били и душили, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности. Участников нападения задержали в тот же день. Все трое граждане РФ – родом из Дагестана (субъект РФ -ред)".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
прокуратура
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: