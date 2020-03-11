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Новим керівником Сумщини став військовий прокурор

Середа, 11 березня 2020, 14:31
Новим керівником Сумщини став військовий прокурор

Президент Володимир Зеленський призначив головою Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка.

Джерело: указ глави держави №74/2020 від 11 березня, опублікований на сайті президента

Дослівно: "Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації".

Деталі: Іншим своїм указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА Ірину Купрейчик.

Згідно з декларацією Грищенка за 2019 рік, раніше він працював військовим прокурором у військовій прокуратурі Харківського гарнізону.

Відомо, що Грищенко - полковник юстиції, йому 38 років. За даними "Суспільного", в органах військової прокуратури працює понад 13 років.

Як повідомляється на сайті президента, за дорученням Зеленського перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив Грищенка громаді Сумщини.

 

Він окреслив пріоритетні завдання, які стоять перед новим губернатором. Зокрема, ремонт доріг в області, забезпечення інвестиційної привабливості тощо.

Зі свого боку новопризначений голова Сумської облдержадміністрації наголосив, що продовжуватиме в області життєво важливі реформи. Особливу увагу приділятиме питанню ремонту доріг, реалізації інвестиційних проектів та впровадженню другого етапу медичної реформи.

За даними ОП, Грищенко народився 1982 року в Миколаївській області. У 2005-му закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого в Харкові за спеціальністю "Правознавство".

Він є кандидатом юридичних наук, брав участь у бойових діях у зоні проведення АТО.

З 2005 по 2007 рік працював слідчим військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України в Миколаєві. У 2010-2019 роках працював у органах військової прокуратури Миколаївського, Кіровоградського, Криворізького, Київського та Харківського гарнізонів.

 

Українська правда

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Теми: Сумська областьЗеленськиймісцева влада
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