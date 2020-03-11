Новим керівником Сумщини став військовий прокурор
Президент Володимир Зеленський призначив головою Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка.
Джерело: указ глави держави №74/2020 від 11 березня, опублікований на сайті президента
Дослівно: "Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації".
Деталі: Іншим своїм указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА Ірину Купрейчик.
Згідно з декларацією Грищенка за 2019 рік, раніше він працював військовим прокурором у військовій прокуратурі Харківського гарнізону.
Відомо, що Грищенко - полковник юстиції. За даними "Суспільного", в органах військової прокуратури працює понад 13 років.