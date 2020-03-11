Новим керівником Сумщини став військовий прокурор

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Середа, 11 березня 2020, 15:31

Президент Володимир Зеленський призначив головою Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка.

Джерело: указ глави держави №74/2020 від 11 березня, опублікований на сайті президента

Дослівно: "Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації".

Деталі: Іншим своїм указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА Ірину Купрейчик.

Згідно з декларацією Грищенка за 2019 рік, раніше він працював військовим прокурором у військовій прокуратурі Харківського гарнізону.

Відомо, що Грищенко - полковник юстиції. За даними "Суспільного", в органах військової прокуратури працює понад 13 років.

Українська правда
Теми: Сумська область Зеленський місцева влада


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