Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новым руководителем Сумщины стал военный прокурор

Среда, 11 марта 2020, 14:31
Новым руководителем Сумщины стал военный прокурор

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Источник: указ главы государства №74/2020 от 11 марта, опубликованный на сайте президента

Дословно: "Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации".

Детали: Другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

Согласно декларации Грищенко за 2019 год, ранее он работал военным прокурором в военной прокуратуре Харьковского гарнизона.

Известно, что Грищенко - полковник юстиции, ему 38 лет. По данным "Общественного", в органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

Как сообщается на сайте президента, по поручению Зеленского первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил Грищенко общине Сумщины.

 

Он обозначил приоритетные задачи, стоящие перед новым губернатором. В частности, ремонт дорог в области, обеспечение инвестиционной привлекательности и тому подобное.

Со своей стороны новоназначенный глава Сумской облгосадминистрации отметил, что будет продолжать в области жизненно важные реформы. Особое внимание будет уделять вопросу ремонта дорог, реализации инвестиционных проектов и внедрению второго этапа медицинской реформы.

По данным ОП, Грищенко родился 1982 года в Николаевской области. В 2005 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "Правоведение".

Он является кандидатом юридических наук, участвовал в боевых действиях в зоне проведения АТО.

С 2005 по 2007 год работал следователем военной прокуратуры Николаевского гарнизона. В 2010-2019 годах работал в органах военной прокуратуры Николаевского, Кировоградского, Криворожского, Киевского и Харьковского гарнизонов.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сумская областьЗеленскийместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Сумская область
Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Враг обстреливал Сумскую область неуправляемыми ракетами, в ОВА сообщили о последствиях
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 "прилетов"
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: