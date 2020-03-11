Зеленский назначил нового руководителя Сумщины

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Среда, 11 марта 2020, 15:31

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Источник: указ главы государства №74/2020 от 11 марта, опубликованный на сайте президента

Дословно: "Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации".

Детали: Другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

Дополняется...

Темы: Сумская область Зеленский местная власть


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