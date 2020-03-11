Зеленский назначил нового руководителя Сумщины
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Среда, 11 марта 2020, 15:31
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.
Источник: указ главы государства №74/2020 от 11 марта, опубликованный на сайте президента
Дословно: "Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации".
Детали: Другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.
Дополняется...
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