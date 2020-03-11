Президент Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Источник: указ главы государства №74/2020 от 11 марта, опубликованный на сайте президента

Дословно: "Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации".

Детали: Другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

Согласно декларации Грищенко за 2019 год, ранее он работал военным прокурором в военной прокуратуре Харьковского гарнизона.

Известно, что Грищенко - полковник юстиции, ему 38 лет. По данным "Общественного", в органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

Как сообщается на сайте президента, по поручению Зеленского первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил Грищенко общине Сумщины.

Он обозначил приоритетные задачи, стоящие перед новым губернатором. В частности, ремонт дорог в области, обеспечение инвестиционной привлекательности и тому подобное.

Со своей стороны новоназначенный глава Сумской облгосадминистрации отметил, что будет продолжать в области жизненно важные реформы. Особое внимание будет уделять вопросу ремонта дорог, реализации инвестиционных проектов и внедрению второго этапа медицинской реформы.

По данным ОП, Грищенко родился 1982 года в Николаевской области. В 2005 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "Правоведение".

Он является кандидатом юридических наук, участвовал в боевых действиях в зоне проведения АТО.

С 2005 по 2007 год работал следователем военной прокуратуры Николаевского гарнизона. В 2010-2019 годах работал в органах военной прокуратуры Николаевского, Кировоградского, Криворожского, Киевского и Харьковского гарнизонов.