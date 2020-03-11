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У дворі Лук'янівського СІЗО виявили вибухову знахідку

Середа, 11 березня 2020, 16:49
У дворі Лук'янівського СІЗО виявили вибухову знахідку

На території Київського СІЗО виявили предмети, схожі на бойові гранати.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: 11 березня на внутрішній території ДУ "Київський слідчий ізолятор" були виявлені предмети, зовні схожі на бойові гранати та запали до них.

 

Адміністрація СІЗО негайно повідомила про небезпечні знахідки спеціалістів вибухотехнічної служби.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

На місці події працюють співробітники прокуратури міста Києва та столичного управління національної поліції.

Наразі з’ясовують обставини, як ці предмети опинились на території СІЗО.

На уточнююче запитання УП, яка ймовірність того, що це бойові гранати, речниця прокуратури Надія Максимець зазначила, що це встановлять фахівці.

Пряма мова: "Це мають сказати вибухотехніки. Але сам факт потрапляння цих предметів на територію СІЗО теж викликає питання".

Українська правда

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Теми: прокуратураКиїв
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