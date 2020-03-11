Во дворе Лукьяновского СИЗО обнаружили взрывоопасную находку

На территории Киевского СИЗО обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: 11 марта на внутренней территории ГУ "Киевский следственный изолятор" были обнаружены предметы, внешне похожие на боевые гранаты и запалы к ним.

Администрация СИЗО немедленно сообщила об опасной находке специалистов взрывотехнической службы.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры города Киева и столичного управления национальной полиции.

Выясняют обстоятельства, как эти предметы оказались на территории СИЗО.

На уточняющий вопрос УП, какова вероятность того, что это боевые гранаты, пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец отметила, что это установят специалисты.

Прямая речь: "Это должны сказать визрывотехники. Но сам факт попадания этих предметов на территорию СИЗО тоже вызывает вопросы".