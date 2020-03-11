ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з коронавірусом

23996 переглядів
Середа, 11 березня 2020, 18:44

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19.

Джерело: повідомлення ВООЗ в Twitter з посиланням на гендиректора організації Тедроса Адхана Гебрейесуса

Пряма мова Гебрейесуса на брифінгу в середу: "Ми дійшли висновку, що Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію".

Деталі: За його словами, оголошення пандемії не змінює того, що робить ВООЗ щодо вірусної загрози і що повинні робити країни.

Глава ВООЗ зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус і яку можна контролювати.

За його словами, країни все ще можуть змінити хід цієї пандемії, якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих. Таким чином країни з невеликою кількістю випадків Covid-19 можуть запобігти виникненню спалахів захворювання.

За визначенням ВООЗ, пандемія - це поширення нового захворювання в світових масштабах.

Гендиректор ВООЗ закликав країни розробити стратегію щодо запобігання поширенню інфекції.

Зокрема, він порадив активувати і розширити механізми реагування на надзвичайні ситуації, пояснити людям ризики і шляхи самозахисту, знайти, ізолювати, перевірити і забезпечити лікування кожній людині, яка заразилася вірусом, а також відстежити всіх, з ким вона контактувала.

Крім того, Гебрейесус закликав підготувати лікарні, навчити працівників системи охорони здоров'я і проявляти більше турботи один про одного.

Українська правда
Теми: коронавірус здоров'я епідемія світ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Bank of America знизив прогноз зростання світової економіки 11 березня 2020, 18:58
МОЗ: у 8 регіонів України направили тестсистеми для перевірки на коронавірус  11 березня 2020, 18:30
Арахамія пропонує відправити Медведчука і Кº на карантин після вояжу до Москви 11 березня 2020, 18:13
Усі новини
Головні новини
ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з коронавірусом
Міністри тимчасово відмовилися від премій – Шмигаль
З підозрою на коронавірус госпіталізували українку, яка прибула з Італії
Новим керівником Сумщини став військовий прокурор
Усі новини
Фото

11 фото, які показують, що спати у будь-якій позі – це суперсила

психологія

Про подружні зради без нудних нотацій. Розповідає психолог

Досвід

Як 15 хвилин на день віч-на-віч з дитиною зроблять життя спокійнішим