ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19.

Джерело: повідомлення ВООЗ в Twitter з посиланням на гендиректора організації Тедроса Адхана Гебрейесуса

Пряма мова Гебрейесуса на брифінгу в середу: "Ми дійшли висновку, що Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію".

Деталі: За його словами, оголошення пандемії не змінює того, що робить ВООЗ щодо вірусної загрози і що повинні робити країни.

Глава ВООЗ зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус і яку можна контролювати.

За його словами, країни все ще можуть змінити хід цієї пандемії, якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих. Таким чином країни з невеликою кількістю випадків Covid-19 можуть запобігти виникненню спалахів захворювання.

"Це не просто криза охорони здоров'я, це криза, яка торкнеться кожного сектору - тому кожен сектор і кожна людина повинні бути залучені в боротьбу", - підкреслив Гебрейесус.

Гендиректор ВООЗ закликав країни розробити стратегію щодо запобігання поширенню інфекції.

Зокрема, він порадив активувати і розширити механізми реагування на надзвичайні ситуації, пояснити людям ризики і шляхи самозахисту, знайти, ізолювати, перевірити і забезпечити лікування кожній людині, яка заразилася вірусом, а також відстежити всіх, з ким вона контактувала.

Крім того, Гебрейесус закликав підготувати лікарні, навчити працівників системи охорони здоров'я і проявляти більше турботи один до одного.

За визначенням ВООЗ, пандемія - це поширення нового захворювання у світових масштабах. Характеризується відсутністю колективного імунітету в людства і, як правило, ефективних засобів профілактики (вакцин) та лікування.