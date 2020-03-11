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ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом

Среда, 11 марта 2020, 17:44
ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Источник: сообщение ВОЗ в Twitter со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адхана Гебрейесуса

Прямая речь Гебрейесуса на брифинге в среду: "Мы пришли к выводу, что Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию".

Детали: По его словам, объявление пандемии не меняет того, что делает ВОЗ в отношении вирусной угрозы и что должны делать страны.

Глава ВОЗ отметил, что мир еще никогда прежде не сталкивался с пандемией, которую вызвал коронавирус и которую можно контролировать.

По его словам, страны все еще могут изменить ход этой пандемии, если будут вовремя обнаруживать и изолировать больных. Таким образом страны с небольшим количеством случаев Covid-19 могут предотвратить возникновение очагов заболевания.

"Это не просто кризис здравоохранения, это кризис, который затронет каждый сектор - поэтому каждый сектор и каждый человек должен быть вовлечен в борьбу", - подчеркнул Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ призвал страны разработать стратегию предотвращения распространения инфекции.

В частности, он посоветовал активировать и расширить механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, объяснить людям риски и пути самозащиты, найти, изолировать, проверить и обеспечить лечение каждому человеку, который заразился вирусом, а также отследить всех, с кем он контактировал.

Кроме того, Гебрейесус призвал подготовить больницы, обучить работников системы здравоохранения и проявлять больше заботы друг о друге.

Согласно определению ВОЗ, пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Характеризуется отсутствием коллективного иммунитета у человечества и, как правило, эффективных средств профилактики (вакцин) и лечения.

Украинская правда

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Темы: коронавирусздоровьеэпидемиямир
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