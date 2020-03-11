Додому повернули українця, якого в лютому викрали пірати
Середа, 11 березня 2020, 20:51
Дмитро Голяненко, якого в лютому біля берегів Нігерії викрали пірати, повернувся до України.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter
Пряма мова: "Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням".
Деталі: 20 лютого поблизу Нігерії пірати викрали з корабля Alpine Princess 10 членів екіпажу, серед яких був українець Голяненко.
Кулеба зазначив, що після перемовин, у яких брали участь посольство України у Греції та судноплавна компанія, екіпаж звільнили.
Нагадаємо: у вересні в Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, серед них був українець
Українська правда