Додому повернули українця, якого в лютому викрали пірати

Дмитро Голяненко, якого в лютому біля берегів Нігерії викрали пірати, повернувся до України.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням".

Деталі: 20 лютого поблизу Нігерії пірати викрали з корабля Alpine Princess 10 членів екіпажу, серед яких був українець Голяненко.

Кулеба зазначив, що після перемовин, у яких брали участь посольство України у Греції та судноплавна компанія, екіпаж звільнили.

Нагадаємо: у вересні в Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, серед них був українець