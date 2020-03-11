Домой вернули украинца, которого в феврале похитили пираты

1126 просмотров
Среда, 11 марта 2020, 21:51

Дмитрий Голяненко, которого в феврале возле берегов Нигерии похитили пираты, вернулся в Украину.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением".

Детали: 20 февраля вблизи Нигерии пираты похитили с корабля Alpine Princess 10 членов экипажа, среди которых был украинец Голяненко.

Кулеба отметил, что после переговоров, в которых участвовали посольство Украины в Греции и судоходная компания, экипаж освободили.

Напомним: В сентябре в Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна, среди них был украинец.

Украинская правда
Темы: МИД пираты корабли


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус: в МИД создали оперативный штаб для защиты украинцев за рубежом 11 марта 2020, 09:36
Суд по делу MH17: в МИД назвали состав делегации от Украины и рассказали детали 9 марта 2020, 09:05
Суд по делу MH17: Зеленский озвучил надежды 8 марта 2020, 20:28
Все новости
Главные новости
"Дела Майдана": ГБР провело следственный эксперимент по расстрелам на Институтской
Вакарчук больше не глава партии "Голос"
ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом
Министры временно отказались от премий – Шмыгаль
Все новости
психология

Психология паники: как ее избежать?

афиша

Где и когда в этом году состоится ГогольFest

Объясняем

Проблемы с сексом и депрессия. Есть ли между ними взаимосвязь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!