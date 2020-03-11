Домой вернули украинца, которого в феврале похитили пираты
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Среда, 11 марта 2020, 21:51
Дмитрий Голяненко, которого в феврале возле берегов Нигерии похитили пираты, вернулся в Украину.
Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением".
Детали: 20 февраля вблизи Нигерии пираты похитили с корабля Alpine Princess 10 членов экипажа, среди которых был украинец Голяненко.
Кулеба отметил, что после переговоров, в которых участвовали посольство Украины в Греции и судоходная компания, экипаж освободили.
Напомним: В сентябре в Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна, среди них был украинец.
Украинская правда
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