Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вночі спалили авто голови Державної екологічної інспекції

Четвер, 12 березня 2020, 03:59
Вночі спалили авто голови Державної екологічної інспекції

В.о голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що невідомі підпалили його авто.

Джерело: facebook-сторінка Фірсова

Деталі: Він передбачає, що таким чином "оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

Що передувало: Гірсько-металургійна група "Метінвест" сплатила 10 мільйонів гривень компенсації за екологічні збитки, які були нараховані після перевірки "Маріупольського металургійного комбінату ім.Ілліча.".

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: