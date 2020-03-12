Вночі спалили авто голови Державної екологічної інспекції

В.о голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що невідомі підпалили його авто.

Джерело: facebook-сторінка Фірсова

Деталі: Він передбачає, що таким чином "оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

Що передувало: Гірсько-металургійна група "Метінвест" сплатила 10 мільйонів гривень компенсації за екологічні збитки, які були нараховані після перевірки "Маріупольського металургійного комбінату ім.Ілліча.".