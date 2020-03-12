Вночі спалили авто голови Державної екологічної інспекції
Четвер, 12 березня 2020, 03:59
В.о голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що невідомі підпалили його авто.
Джерело: facebook-сторінка Фірсова
Деталі: Він передбачає, що таким чином "оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".
Що передувало: Гірсько-металургійна група "Метінвест" сплатила 10 мільйонів гривень компенсації за екологічні збитки, які були нараховані після перевірки "Маріупольського металургійного комбінату ім.Ілліча.".