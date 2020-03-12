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Ночью сожгли авто главы Государственной экологической инспекции

Четверг, 12 марта 2020, 03:59
Ночью сожгли авто главы Государственной экологической инспекции

И.о председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что неизвестные подожгли его авто.

Источник: facebook-страница

Детали: Он предполагает, что таким образом "оценили работу моей команды во главе экоинспекции".

Что предшествовало: Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривеьн компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича".

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Темы: Киев
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