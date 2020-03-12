Ночью сожгли автомобиль председателя Государственной экологической инспекции

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Четверг, 12 марта 2020, 04:59

И.о председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что неизвестные подожгли его авто.

Источник: facebook-страница

Детали: Он предполагает, что таким образом "оценили работу моей команды во главе экоинспекции".

Что предшествовало: Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривеьн компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича".

Темы: Киев


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