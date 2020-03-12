Ночью сожгли автомобиль председателя Государственной экологической инспекции
318 просмотров
Четверг, 12 марта 2020, 04:59
И.о председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что неизвестные подожгли его авто.
Источник: facebook-страница
Детали: Он предполагает, что таким образом "оценили работу моей команды во главе экоинспекции".
Что предшествовало: Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривеьн компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича".
powered by lun.ua