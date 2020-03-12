Перша людина померла від коронавірусу в Греції

2286 переглядів
Четвер, 12 березня 2020, 10:13

Грецьке міністерство охорони здоров’я підтвердило першу в країні смерть від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Ekathimerini.

Потерпілим став 66-річний пацієнт університетської лікарні Патри на заході Греції. Він заразився вірусом під час релігійної екскурсії автобусом до Ізраїлю та Єгипту минулого місяця.

Кілька його попутників заразилися і зараз перебувають у лікарні або вдома у самоізоляції.

Пацієнта інтубували 6 березня, його стан став критичним вранці 10 березня, а 12 березня він помер о 3.15 ранку після того, як зазнав поліорганної недостатності.

Станом на вечір 11 березня у Греції було зафіксовано 89 випадків заражень вірусом.

Читайте також: "Шенген і безвіз в умовах пандемії: як коронавірус змінює правила перетину кордонів"

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Греція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Карантин у Харкові: Кернес придумав для шкіл своє рішення 12 березня 2020, 09:49
Італія посилила карантинні заходи: закрито майже всі магазини 12 березня 2020, 09:03
В Італії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей 12 березня 2020, 08:18
Усі новини
Головні новини
Вночі спалили авто голови Державної екологічної інспекції
США призупиняють сполучення з Європою через коронавірус
У Мінську Україна та Росія домовилися про обмін полоненими
"Справи Майдану": ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській
Усі новини
Фото

9 ностальгічних фото з гаджетами минулого

поради

Як говорити з дітьми про коронавірус

Пояснює ПЦУ

Чи захищає червона нитка?