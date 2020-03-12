Первый человек умер от коронавируса в Греции

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Четверг, 12 марта 2020, 10:13

Греческое министерство здравоохранения подтвердило первую в стране смерть от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пострадавшим стал 66-летний пациент университетской больницы Патры на западе Греции. Он заразился вирусом во время религиозной автобусной поездки в Израиль и Египет в прошлом месяце.

Несколько его попутчиков заразились и сейчас находятся в больнице или дома в самоизоляции.

Пациента интубировали 6 марта, его состояние стало критическим утром 10 марта, а 12 марта он скончался в 3.15 утра вследствие полиорганной недостаточности.

По состоянию на вечер 11 февраля в Греции было зафиксировано 89 случаев заражений вирусом.

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Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Греция


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