Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мін’юсті затримали "феєричного мужика", який взяв хабар в останній робочий день

Четвер, 12 березня 2020, 09:46
У Мін’юсті затримали феєричного мужика, який взяв хабар в останній робочий день

У Мін’юсті затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Михайла Дзюдзя, який у свій останній робочий день взяв хабар з підлеглого.

Джерело: Facebook-сторінка міністра юстиції Дениса Малюськи, пресслужба Мін’юсту

Пряма мова Малюськи: "Є (точніше був) у мене такий підлеглий - Дзюдзь Михайло Семенович – керівник (колишній) Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутат Львівської обласної ради (фракція Європейська солідарність), генерал-майор.

Феєричний … мужик.

У останній робочий день (був попереджений про звільнення), після селекторної наради, на якій усім вкотре нагадали про те, що хабарі толерувати ніхто не буде, взяв хабар у розмірі близько однієї тисячі доларів від одного зі своїх підлеглих і був затриманий".

Деталі: Чиновника затримали у результаті спільної операції СБУ та НАБУ за підтримки управління внутрішньої безпеки Мін’юсту.

За словами міністра, ймовірно, Дзюдзь періодично отримував подібні "платежі".

Українська правда
Теми: хабарМін'юстМалюська
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
хабар
Підозрювану нардепку Марченко виключили з партії "Слуга народу"
"Хабар через паркан": у "Слузі народу" пояснили, як реагуватимуть на справу Марченко
Хабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу
Останні новини
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
Усі новини...
Реклама: