У Мін’юсті затримали "феєричного мужика", який взяв хабар в останній робочий день

У Мін’юсті затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Михайла Дзюдзя, який у свій останній робочий день взяв хабар з підлеглого.

Джерело: Facebook-сторінка міністра юстиції Дениса Малюськи, пресслужба Мін’юсту

Пряма мова Малюськи: "Є (точніше був) у мене такий підлеглий - Дзюдзь Михайло Семенович – керівник (колишній) Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутат Львівської обласної ради (фракція Європейська солідарність), генерал-майор.

Феєричний … мужик.

У останній робочий день (був попереджений про звільнення), після селекторної наради, на якій усім вкотре нагадали про те, що хабарі толерувати ніхто не буде, взяв хабар у розмірі близько однієї тисячі доларів від одного зі своїх підлеглих і був затриманий".

Деталі: Чиновника затримали у результаті спільної операції СБУ та НАБУ за підтримки управління внутрішньої безпеки Мін’юсту.

За словами міністра, ймовірно, Дзюдзь періодично отримував подібні "платежі".