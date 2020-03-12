В Минюсте задержали "феерического мужика", который взял взятку в последний рабочий день

В Минюсте задержали руководителя Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Михаила Дзюдзя, который в свой последний рабочий день взял взятку с подчиненного.

Источник: Facebook-страница министра юстиции Дениса Малюськи, пресс-служба Минюста

Дословно Малюська: "Есть (точнее был) у меня такой подчиненный - Дзюдзь Михаил Семенович - руководитель (бывший) Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета (фракция Европейская солидарность), генерал-майор.

Феерический ... мужик.

В последний рабочий день (был предупрежден об увольнении), после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о том, что взятки терпеть никто не будет, взял взятку в размере около тысячи долларов от одного из своих подчиненных и был задержан".

Детали: Чиновника задержали в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста.

По словам министра, вероятно Дзюдзь периодически получал подобные "платежи".